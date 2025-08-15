Происшествия 15.08.2025 в 14:33
Топ-менеджеры ТГК-14 посидят в СИЗО до конца октября
Суд в Чите отказал им в переводе под домашний арест
Текст: Иван Иванов
Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев и зампредседателя совета директоров, бывший вице-премьер Приморского края Виктор Мясник, обвиняемые в мошенничестве, 15 августа попытались обжаловать решение Центрального суда Читы о заключении их под стражу.
Как сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на в пресс-службу краевого суда, оба обвиняемых с адвокатами подавали апелляционные жалобы, чтобы им смягчили меру пресечения (сейчас оба фигуранта содержаться в СИЗО). Однако Забайкальский краевой суд решение суда первой инстанции оставил без изменений, в итоге оба обвиняемых останутся под стражей до 28 октября.
Между тем, пока топ-менеджеры народятся в изоляторе, есть шансы на более быстрый процесс перерасчета платы потребителям Улан-Удэ и Каменска за теплоэнергию за 2024-2025 год в связи с недавним решением Верховного суда Бурятии о признании тарифов завышенными.
