Происшествия 15.08.2025 в 14:33

Топ-менеджеры ТГК-14 посидят в СИЗО до конца октября

Суд в Чите отказал им в переводе под домашний арест
A- A+
Текст: Иван Иванов
Топ-менеджеры ТГК-14 посидят в СИЗО до конца октября
Фото: архив «Номер один»
Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев и зампредседателя совета директоров, бывший вице-премьер Приморского края Виктор Мясник, обвиняемые в мошенничестве, 15 августа попытались обжаловать решение Центрального суда Читы о заключении их под стражу. 

Как сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на в пресс-службу краевого суда, оба обвиняемых с адвокатами подавали апелляционные жалобы, чтобы им смягчили меру пресечения (сейчас оба фигуранта содержаться в СИЗО). Однако Забайкальский краевой суд решение суда первой инстанции оставил без изменений, в итоге оба обвиняемых останутся под стражей до 28 октября.

Между тем, пока топ-менеджеры народятся в изоляторе, есть шансы на более быстрый процесс перерасчета платы потребителям Улан-Удэ и Каменска за теплоэнергию за 2024-2025 год в связи с недавним решением Верховного суда Бурятии о признании тарифов завышенными.
Теги
тгк арест

Все новости

Топ-менеджеры ТГК-14 посидят в СИЗО до конца октября
15.08.2025 в 14:33
«Никиту парализовало, а он на свободе»
15.08.2025 в 14:08
На севере Бурятии резко задрали цены на бензин
15.08.2025 в 13:51
69-летний турист упал в горах Бурятии и сломал позвоночник
15.08.2025 в 13:44
В Бурятии определили кандидатов на пост главы Муйского муниципального округа
15.08.2025 в 13:35
В полиции Бурятии раскрыли имя героя, спасшего ребенка с отеком Квинке
15.08.2025 в 13:09
В Бурятии прокуроры нашли нарушения на Селенгинском ЦКК
15.08.2025 в 13:02
В Бурятии большевики пустили под откос бюджет целого района
15.08.2025 в 12:32
В селе Бурятии пьяный водитель без прав рассекал на «Жигулях»
15.08.2025 в 12:23
В Улан-Удэ продавщица пошла под суд за продажу алкоголя подростку
15.08.2025 в 12:15
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
«Никиту парализовало, а он на свободе»
Родные парня, избитого на танцполе, требуют наказать нападавшего
15.08.2025 в 14:08
69-летний турист упал в горах Бурятии и сломал позвоночник
Доставлять его к врачам пришлось с помощью вертолета
15.08.2025 в 13:44
В селе Бурятии пьяный водитель без прав рассекал на «Жигулях»
Очевидцы помогли автоинспекторам задержать мужчину
15.08.2025 в 12:23
В Улан-Удэ продавщица пошла под суд за продажу алкоголя подростку
Женщина второй раз попалась на одном нарушении
15.08.2025 в 12:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru