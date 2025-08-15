Происшествия 15.08.2025 в 15:11

В Бурятии пятые сутки ищут многодетную мать

30-летняя Марина Белых ушла из дома 11 августа
Текст: Карина Перова
В Бурятии пятые сутки ищут многодетную мать
Фото: Газета «Вперед»
В Заиграевском районе Бурятии пятые сутки ищут мать троих несовершеннолетних детей. Жительница Усть-Бряни, 30-летняя Марина Белых, ушла из дома 11 августа. В сельской администрации забили тревогу, поскольку женщина никогда раньше не пропадала и в целом характеризуется положительно, отметили в газете «Вперед».

Подчеркивается, что дети сейчас находятся со своим родным отцом и бабушкой. В поисках многодетной матери задействовали местных жителей. Группа из 30 человек прочесала близлежащую территорию, осмотрела кусты и все село, но все тщетно.

Ряд телеграм-каналов сообщает, что незадолго до пропажи она поругалась с сожителем и вызвала полицию, чтобы выгнать его из дома. Волонтеры размещают листовки в городе Хилок Забайкальского края, потому что там живут родственники пропавшей. Также, по предварительной информации, Марина может находиться в Омской области.

Другие паблики утверждают, что правоохранители отслеживают телефон женщины – в последний раз он был зафиксирован по пути к Байкальску Иркутской области, но 12 августа гаджет пропал с радаров.
Теги
поиск пропавшего

