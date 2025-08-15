В Бурятии мужчины сперли телевизор у гостеприимного собутыльника

В Бурятии у жительницы Северобайкальска спёрли телевизор, который она отдала на хранение своей сестре. Ущерб составил 17 тысяч рублей.Правоохранители нашли и задержали подозреваемых в краже – безработного 40-летнего местного жителя и 27-летнего улан-удэнца. Оба имеют судимость.Выяснилось, что сожитель сестры потерпевшей распивал спиртное с малознакомыми мужчинами. Затем он пригласил их к себе домой для продолжения застолья. Когда хозяин уснул, один из гостей приметил в комнате телевизор.«Преследуя корыстные цели, сообщники вынесли через окно чужое имущество и сдали в ломбард за 2000 рублей. Сотрудниками полиции похищенное изъято и возвращено пострадавшей. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.