Происшествия 15.08.2025 в 16:43

В Бурятии мужчины сперли телевизор у гостеприимного собутыльника

Техника принадлежала сестре его сожительницы
Текст: Карина Перова
В Бурятии мужчины сперли телевизор у гостеприимного собутыльника
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии у жительницы Северобайкальска спёрли телевизор, который она отдала на хранение своей сестре. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемых в краже – безработного 40-летнего местного жителя и 27-летнего улан-удэнца. Оба имеют судимость.

Выяснилось, что сожитель сестры потерпевшей распивал спиртное с малознакомыми мужчинами. Затем он пригласил их к себе домой для продолжения застолья. Когда хозяин уснул, один из гостей приметил в комнате телевизор.

«Преследуя корыстные цели, сообщники вынесли через окно чужое имущество и сдали в ломбард за 2000 рублей. Сотрудниками полиции похищенное изъято и возвращено пострадавшей. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.
Теги
кража телевизор

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
