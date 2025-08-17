Происшествия 17.08.2025 в 10:01
В Улан-Удэ разозленный мужчина пустил в ход пистолет прямо в магазине
Стрелявший ранил оппонента и скрылся, но в итоге его поймала полиция
Текст: Станислав Сергеев
Вечерний поход за покупками в одном из магазинов Железнодорожного района завершился стрельбой и больничной койкой для одного из посетителей. Как сообщает МВД по Бурятии, между мужчинами вспыхнул конфликт, быстро переросший в потасовку.
В ходе драки один из участников (мужчина 1982 г.р.) достал пневматический пистолет и дважды выстрелил в оппонента. После этого нападавший скрылся с места происшествия.
Пострадавший был госпитализирован. Полиции оперативно удалось задержать подозреваемого. Оружие изъято.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в МВД по Бурятии.
Фото: «Номер один»
ТегиКриминал