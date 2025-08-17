Происшествия 17.08.2025 в 11:20

Два мусорных пожара и сгоревшие сараи: итоги суток МЧС в Бурятии

Туристы под контролем, а лес горит на 3 гектарах
Текст: Станислав Сергеев
Два мусорных пожара и сгоревшие сараи: итоги суток МЧС в Бурятии
За прошедшие сутки пожарные Бурятии выезжали на 3 возгорания. Как сообщает республиканское МЧС, в двух случаях горел мусор, в одном – серьезный пожар уничтожил надворные постройки в Мухоршибирском районе. Площадь возгорания составила 14 квадратных метров, причина – неосторожность с огнем. Обошлось без пострадавших.

Пожарные 7 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП по всей республике. В лесах сохраняется 4 действующих очага возгорания общей площадью 3 гектара. На особом контроле спасателей находятся 51 туристская группа, перемещающаяся по 10 районам Бурятии. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

«Все происшествия оперативно ликвидированы, угрозы населению нет», – подчеркнули в ведомстве.

Фото: МЧС по Бурятии
