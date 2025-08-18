Происшествия 18.08.2025 в 08:56

В селе Бурятии 3-летний мальчик скончался после падения в выгребную яму

Врачи боролись за его жизнь три дня
Текст: Карина Перова
В селе Бурятии 3-летний мальчик скончался после падения в выгребную яму
Фото: СУ СКР по Бурятии
В селе Поселье Иволгинского района Бурятии трехлетний мальчик упал в выгребную яму во дворе дома соседей. Через три дня, 16 августа, малыш скончался в больнице. В районном следственном отделе СУ СКР по РБ по данному факту завели уголовное дело (причинение смерти по неосторожности).

Семья ребенка проживает в ДНТ «Оер». Днем 13 августа мальчик пришел к проживающим по соседству родственникам и стал играть у них во дворе со сверстницей. В какой-то момент дети открыли деревянную крышку выгребной ямы с жидкими отходами, после чего мальчик упал в нее и стал тонуть.

Взрослые прибежали на место, вытащили ребенка из ямы в бессознательном состоянии и оказали ему первую помощь. После этого малыша госпитализировали. Но несмотря на усилия врачей, спустя три дня он скончался.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия; назначена судебно-медицинская экспертиза», - отметили в Следкоме Бурятии.
