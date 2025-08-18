Восемь человек тушат единственный лесной пожар в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии из-за грозы возник лесной пожар в Прибайкальском районе. Площадь возгорания составляет 1,2 га. Это единственный очаг, действующий на данный момент в лесах республики.«Угрозы перехода огня на населённые пункты и объекты экономики нет. На тушении работает 8 человек из числа лесной охраны. Задействовано 2 единицы специализированной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии из-за гроз возник 281 лесной пожар. Это 46% от общего числа возгораний.