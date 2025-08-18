В Бурятии выезд на встречку оказался для водителя смертельным

Смертельное ДТП произошло в субботу ночью в Кабанском районе Бурятии. Водитель автомобиля «Хонда Аккорд» выехал на встречную полосу, перевернулся, получив травмы, не совмещенные с жизнью.

- Около 23 часов 39-летний мужчина, следуя на 331 км. автодороги «Иркутск – Улан-Удэ – Чита» в районе п. Горный не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП мужчина получил смертельную травму и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ