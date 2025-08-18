Жительница Улан-Удэ лишилась двух миллионов после знакомства с мошенницей Кристиной

За минувшие выходные полиция Бурятии зарегистрировала 16 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли почти 2,5 миллионов рублей. Большая часть из этой суммы пришлась на 50-летнюю улан-удэнку, которая решила заработать на инвестировании.Как рассказали в МВД Бурятии, в июле прошлого года горожанка познакомилась в мессенджере с девушкой, представившейся Кристиной. Та заявила, что проживает за рубежом и зарабатывает на инвестициях. После продолжительного общения мошенница предложила улан-удэнке попробовать себя в этом виде деятельности. Сначала женщина отказывалась, ссылаясь на отсутствие опыта, но злоумышленница настояла на своем.После этого с горожанкой связался мужчина, представившийся сотрудником «финансовой компании», уполномоченной и регулируемой «Кипрской комиссией по ценным бумагам». Через демонстрацию экрана он объяснил, как зарегистрироваться на биржевой платформе и работать с ней через браузер.16 июля прошлого года мошенник предложил сделать первый взнос. Женщина перевела 50 тысяч рублей со своей кредитной карты на банковский счет, а затем по указанным злоумышленником реквизитам отправила их получателю. После этого через демонстрацию экрана аферист показал, как средства поступили на ее счет на платформе и начал обучать ее торговле на бирже. По его инструкциям улан-удэнка совершала ставки, и сумма на счету якобы росла.Далее мошенник познакомил горожанку со своим «начальником». Общение с ним происходило исключительно через мессенджер с демонстрацией экрана. Он убедил женщину в необходимости крупных вложений - от 1,5 до 2 миллионов рублей. 15 августа прошлого года она оформила ипотечный кредит под залог дома на сумму 1,5 миллиона рублей. На следующий день, следуя инструкциям злоумышленника, женщина перевела 1 миллион 495 тысяч рублей на указанный им счет. После этого ей показали, что ее виртуальный баланс на платформе превысил 20 тысяч долларов.Вскоре ей на почту пришло письмо от имени биржи с требованием оплатить страховой взнос в размере 600 тысяч рублей для дальнейшей работы. Когда женщина не смогла войти в личный кабинет, мошенник объяснил это необходимостью внести страховой платеж.С августа по сентябрь прошлого года улан-удэнка оформила несколько кредитных карт и перевела мошенникам 485 тысяч рублей. После переводов злоумышленники потребовали найти «бенефициара» для вывода средств, а в ноябре 2024 года полностью прекратили общение, заблокировав аккаунт женщины.Только в декабре прошлого года горожанка осознала, что ее обманули. Однако в полицию она обратилась только на днях из-за проблем со здоровьем. Общий причиненный ей ущерб составил 2 миллиона 30 тысяч рублей.