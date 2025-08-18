Происшествия 18.08.2025 в 10:01
Жительница Улан-Удэ лишилась двух миллионов после знакомства с мошенницей Кристиной
Деньги женщина взяла в кредит ради мифического заработка на инвестициях
Текст: Андрей Константинов
За минувшие выходные полиция Бурятии зарегистрировала 16 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли почти 2,5 миллионов рублей. Большая часть из этой суммы пришлась на 50-летнюю улан-удэнку, которая решила заработать на инвестировании.
Как рассказали в МВД Бурятии, в июле прошлого года горожанка познакомилась в мессенджере с девушкой, представившейся Кристиной. Та заявила, что проживает за рубежом и зарабатывает на инвестициях. После продолжительного общения мошенница предложила улан-удэнке попробовать себя в этом виде деятельности. Сначала женщина отказывалась, ссылаясь на отсутствие опыта, но злоумышленница настояла на своем.
После этого с горожанкой связался мужчина, представившийся сотрудником «финансовой компании», уполномоченной и регулируемой «Кипрской комиссией по ценным бумагам». Через демонстрацию экрана он объяснил, как зарегистрироваться на биржевой платформе и работать с ней через браузер.
16 июля прошлого года мошенник предложил сделать первый взнос. Женщина перевела 50 тысяч рублей со своей кредитной карты на банковский счет, а затем по указанным злоумышленником реквизитам отправила их получателю. После этого через демонстрацию экрана аферист показал, как средства поступили на ее счет на платформе и начал обучать ее торговле на бирже. По его инструкциям улан-удэнка совершала ставки, и сумма на счету якобы росла.
Далее мошенник познакомил горожанку со своим «начальником». Общение с ним происходило исключительно через мессенджер с демонстрацией экрана. Он убедил женщину в необходимости крупных вложений - от 1,5 до 2 миллионов рублей. 15 августа прошлого года она оформила ипотечный кредит под залог дома на сумму 1,5 миллиона рублей. На следующий день, следуя инструкциям злоумышленника, женщина перевела 1 миллион 495 тысяч рублей на указанный им счет. После этого ей показали, что ее виртуальный баланс на платформе превысил 20 тысяч долларов.
Вскоре ей на почту пришло письмо от имени биржи с требованием оплатить страховой взнос в размере 600 тысяч рублей для дальнейшей работы. Когда женщина не смогла войти в личный кабинет, мошенник объяснил это необходимостью внести страховой платеж.
С августа по сентябрь прошлого года улан-удэнка оформила несколько кредитных карт и перевела мошенникам 485 тысяч рублей. После переводов злоумышленники потребовали найти «бенефициара» для вывода средств, а в ноябре 2024 года полностью прекратили общение, заблокировав аккаунт женщины.
Только в декабре прошлого года горожанка осознала, что ее обманули. Однако в полицию она обратилась только на днях из-за проблем со здоровьем. Общий причиненный ей ущерб составил 2 миллиона 30 тысяч рублей.
Как рассказали в МВД Бурятии, в июле прошлого года горожанка познакомилась в мессенджере с девушкой, представившейся Кристиной. Та заявила, что проживает за рубежом и зарабатывает на инвестициях. После продолжительного общения мошенница предложила улан-удэнке попробовать себя в этом виде деятельности. Сначала женщина отказывалась, ссылаясь на отсутствие опыта, но злоумышленница настояла на своем.
После этого с горожанкой связался мужчина, представившийся сотрудником «финансовой компании», уполномоченной и регулируемой «Кипрской комиссией по ценным бумагам». Через демонстрацию экрана он объяснил, как зарегистрироваться на биржевой платформе и работать с ней через браузер.
16 июля прошлого года мошенник предложил сделать первый взнос. Женщина перевела 50 тысяч рублей со своей кредитной карты на банковский счет, а затем по указанным злоумышленником реквизитам отправила их получателю. После этого через демонстрацию экрана аферист показал, как средства поступили на ее счет на платформе и начал обучать ее торговле на бирже. По его инструкциям улан-удэнка совершала ставки, и сумма на счету якобы росла.
Далее мошенник познакомил горожанку со своим «начальником». Общение с ним происходило исключительно через мессенджер с демонстрацией экрана. Он убедил женщину в необходимости крупных вложений - от 1,5 до 2 миллионов рублей. 15 августа прошлого года она оформила ипотечный кредит под залог дома на сумму 1,5 миллиона рублей. На следующий день, следуя инструкциям злоумышленника, женщина перевела 1 миллион 495 тысяч рублей на указанный им счет. После этого ей показали, что ее виртуальный баланс на платформе превысил 20 тысяч долларов.
Вскоре ей на почту пришло письмо от имени биржи с требованием оплатить страховой взнос в размере 600 тысяч рублей для дальнейшей работы. Когда женщина не смогла войти в личный кабинет, мошенник объяснил это необходимостью внести страховой платеж.
С августа по сентябрь прошлого года улан-удэнка оформила несколько кредитных карт и перевела мошенникам 485 тысяч рублей. После переводов злоумышленники потребовали найти «бенефициара» для вывода средств, а в ноябре 2024 года полностью прекратили общение, заблокировав аккаунт женщины.
Только в декабре прошлого года горожанка осознала, что ее обманули. Однако в полицию она обратилась только на днях из-за проблем со здоровьем. Общий причиненный ей ущерб составил 2 миллиона 30 тысяч рублей.
Тегимошенничество