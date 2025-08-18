Происшествия 18.08.2025 в 10:21

Отдохнувшая и пьяная автоледи в Бурятии устроила ДТП возвращаясь с озера

Ее пассажир получил травмы и находится сейчас в больнице
Текст: Елена Кокорина
Отдохнувшая и пьяная автоледи в Бурятии устроила ДТП возвращаясь с озера

Автоледи в Бурятии совершила ДТП в результате того, что села за руль в пьяном виде. Дама возвращалась в Улан-Удэ с отдыха на озере Щучье. ДТП случилось утром минувшего выходного дня в Селенгинском районе.

- В 10 часов утра 29-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит», следуя в Улан-Удэ со стороны озера Щучье, не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинула автомобиль. В результате ДТП пострадал ее 28-летний пассажир. Мужчину с травмами госпитализировали, - сообщили в ГИБДД. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС ГИБДД установили, что водитель находилась в состоянии опьянения. Результат освидетельствования показал 0,71 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На автоледи оформили административный протокол.

Фото: ГИБДД РБ

