Происшествия 18.08.2025 в 11:03

Житель Улан-Удэ задушил жену, обещавшую его посадить

Мужчина пытался свалить все на аффект, но ему не поверили
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятии рассмотрела жалобу 63-летнего жителя Улан-Удэ, осужденного за убийство жены. 

Как сообщается в материалах дела, горожанин в ходе ссоры с супругой ударил ее складным ножом в спину. В ответ раненая женщина пообещала посадить агрессора, но тот только еще больше разозлился и задушил жену отрезком ткани. За это преступление Октябрьский райсуд Улан-Удэ приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы. 

Вину в убийстве супруги осуждённый не отрицал, однако приговор суда обжаловал, считая его чрезмерно суровым. При этом мужчина ссылался на сильное душевное волнение в момент преступления, которое он совершил в ходе очередной семейной ссоры, инициатором которой выступила жена.

Однако Верховный суд Бурятии с таким подходом не согласился.

«Судебная коллегия отвергла доводы осужденного, так как противоправное поведение со стороны потерпевшей отсутствовало, ссора на бытовой почве не может быть поводом для убийства. Поведение осужденного до, во время и после совершения преступления свидетельствует о том, что он не находился в состоянии аффекта», - сообщили в пресс-службе ВС РБ.

Таким образом, оснований для смягчения приговора апелляционная инстанция не нашла. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
