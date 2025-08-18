В Бурятии утренняя велопробежка для юноши закончилась госпитализацией

Около 7 часов утра в воскресенье в Заиграевском районе Бурятии автоледи сбила 16-летнего велосипедиста. ДТП произошло в 5 км от города Улан-Удэ.

- 42-летняя водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя в сторону п. Онохой, совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 16-летнего юношу с травмами доставили в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД РБ.

Фото: ГИБДД РБ