Происшествия 18.08.2025 в 11:34

В Бурятии посреди ночи загорелся двухквартирный брусовой дом

Пожар произошел в Таксимо
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии посреди ночи загорелся двухквартирный брусовой дом
Фото: МЧС по Бурятии
Сегодня ночью в поселке Таксимо Муйского района Бурятии загорелся двухквартирный брусовой дом по улице Таёжная. На тушение прибыли огнеборцы 7-го Муйского отряда ГПС РБ.

Из двух квартир до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались четыре человека. Обошлось без пострадавших. Огонь повредил здание изнутри, кровля сгорела полностью на 160 «квадратах».

«Дознаватель МЧС России установил, что в квартирах не были установлены пожарные извещатели. Трагедии удалось избежать, благодаря неравнодушным очевидцам», - отметили в профильном министерстве.
Теги
пожар Таксимо МЧС

Все новости

Школьников Бурятии защитят от перегрузок
18.08.2025 в 11:40
В Бурятии посреди ночи загорелся двухквартирный брусовой дом
18.08.2025 в 11:34
В Бурятии утренняя велопробежка для юноши закончилась госпитализацией
18.08.2025 в 11:33
На берегу Байкала в Бурятии впервые окольцевали ястребиную сову
18.08.2025 в 11:14
Житель Улан-Удэ задушил жену, обещавшую его посадить
18.08.2025 в 11:03
Бизнесмен из Бурятии безвозмездно снабжает семьи бойцов СВО дровами
18.08.2025 в 10:41
Демографический упадок отразился на школах Улан-Удэ
18.08.2025 в 10:25
Отдохнувшая и пьяная автоледи в Бурятии устроила ДТП возвращаясь с озера
18.08.2025 в 10:21
Шампиньоны «взорвали» асфальт в центре Улан-Удэ
18.08.2025 в 10:14
Бурятия вошла в топ регионов по качеству реализации мастер-планов
18.08.2025 в 10:14
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Бурятии утренняя велопробежка для юноши закончилась госпитализацией
Его сбила водитель иномарки
18.08.2025 в 11:33
Житель Улан-Удэ задушил жену, обещавшую его посадить
Мужчина пытался свалить все на аффект, но ему не поверили
18.08.2025 в 11:03
Отдохнувшая и пьяная автоледи в Бурятии устроила ДТП возвращаясь с озера
Ее пассажир получил травмы и находится сейчас в больнице
18.08.2025 в 10:21
Шампиньоны «взорвали» асфальт в центре Улан-Удэ
Грибы-силачи проломили дорогу на улице Шмидта
18.08.2025 в 10:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru