В Бурятии посреди ночи загорелся двухквартирный брусовой дом

Сегодня ночью в поселке Таксимо Муйского района Бурятии загорелся двухквартирный брусовой дом по улице Таёжная. На тушение прибыли огнеборцы 7-го Муйского отряда ГПС РБ.Из двух квартир до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались четыре человека. Обошлось без пострадавших. Огонь повредил здание изнутри, кровля сгорела полностью на 160 «квадратах».«Дознаватель МЧС России установил, что в квартирах не были установлены пожарные извещатели. Трагедии удалось избежать, благодаря неравнодушным очевидцам», - отметили в профильном министерстве.