В Бурятии посреди ночи загорелся двухквартирный брусовой дом
Пожар произошел в Таксимо
Текст: Карина Перова
Сегодня ночью в поселке Таксимо Муйского района Бурятии загорелся двухквартирный брусовой дом по улице Таёжная. На тушение прибыли огнеборцы 7-го Муйского отряда ГПС РБ.
Из двух квартир до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались четыре человека. Обошлось без пострадавших. Огонь повредил здание изнутри, кровля сгорела полностью на 160 «квадратах».
«Дознаватель МЧС России установил, что в квартирах не были установлены пожарные извещатели. Трагедии удалось избежать, благодаря неравнодушным очевидцам», - отметили в профильном министерстве.
