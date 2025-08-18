Происшествия 18.08.2025 в 12:25

В поселке Бурятии вандалы вырвали новенькие качели на площадке

Их установили всего пару дней назад
A- A+
Текст: Карина Перова
В поселке Бурятии вандалы вырвали новенькие качели на площадке
Фото: Газета «Вперед»
В поселке Онохой Заиграевского района Бурятии вандалы вырвали качели. Причем их установили всего пару дней назад, сообщает газета «Вперед».

Конструкцию сломали прямо с железной перекладиной. Чтобы такое провернуть, нужно было «постараться», например, сесть/встать сразу большой компанией и хорошенько попрыгать.

Совсем недавно на общественной территории по ул. Красная горка и Терешковой открыли детскую площадку со всеми игровыми элементами. На реализацию потратили 1,5 млн рублей (в рамках федеральной программы).

«14 августа у нас была «приемка», перед открытием все проверяли – качели соответствовали всем требованиям, были безопасны и надежны. А уже 15 августа местные жители обнаружили, что качели вырвали. Мало того что начали разламывать, там еще и ходит домашний скот без присмотра!», - рассказали специалисты администрации.
Теги
Онохой вандалы площадка качели

Все новости

Свыше десятка улан-удэнцев оказались в больнице после употребления алкоголя
18.08.2025 в 13:19
Дорожники отремонтировали более 100 км федеральных трасс «Байкал» и Култук – Монды
18.08.2025 в 13:02
У водителя из Бурятии изъяли дюжину кустов маковой соломки
18.08.2025 в 12:56
Предпринимателей Бурятии, уклоняющихся от использования касс, начали активно наказывать
18.08.2025 в 12:28
Жителям Улан-Удэ рассказали, где они смогут набрать воду
18.08.2025 в 12:26
В поселке Бурятии вандалы вырвали новенькие качели на площадке
18.08.2025 в 12:25
В Бурятии у подножия Баргузинского хребта прошел шахматный турнир
18.08.2025 в 12:08
Школьников Бурятии защитят от перегрузок
18.08.2025 в 11:40
В Бурятии посреди ночи загорелся двухквартирный брусовой дом
18.08.2025 в 11:34
В Бурятии утренняя велопробежка для юноши закончилась госпитализацией
18.08.2025 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
У водителя из Бурятии изъяли дюжину кустов маковой соломки
Мужчину поймали в пяти километрах от села Макаринино
18.08.2025 в 12:56
В Бурятии посреди ночи загорелся двухквартирный брусовой дом
Пожар произошел в Таксимо
18.08.2025 в 11:34
В Бурятии утренняя велопробежка для юноши закончилась госпитализацией
Его сбила водитель иномарки
18.08.2025 в 11:33
Житель Улан-Удэ задушил жену, обещавшую его посадить
Мужчина пытался свалить все на аффект, но ему не поверили
18.08.2025 в 11:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru