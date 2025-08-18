В поселке Бурятии вандалы вырвали новенькие качели на площадке

В поселке Онохой Заиграевского района Бурятии вандалы вырвали качели. Причем их установили всего пару дней назад, сообщает газета «Вперед».Конструкцию сломали прямо с железной перекладиной. Чтобы такое провернуть, нужно было «постараться», например, сесть/встать сразу большой компанией и хорошенько попрыгать.Совсем недавно на общественной территории по ул. Красная горка и Терешковой открыли детскую площадку со всеми игровыми элементами. На реализацию потратили 1,5 млн рублей (в рамках федеральной программы).«14 августа у нас была «приемка», перед открытием все проверяли – качели соответствовали всем требованиям, были безопасны и надежны. А уже 15 августа местные жители обнаружили, что качели вырвали. Мало того что начали разламывать, там еще и ходит домашний скот без присмотра!», - рассказали специалисты администрации.