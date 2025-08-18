Происшествия 18.08.2025 в 12:56

У водителя из Бурятии изъяли дюжину кустов маковой соломки

Мужчину поймали в пяти километрах от села Макаринино
Текст: Карина Перова
У водителя из Бурятии изъяли дюжину кустов маковой соломки
Фото: МВД по Бурятии
Полицейские Бурятии в рамках операции «Мак» поймали в районах республики двух наркоманов с «дурью». Так, 5 августа сотрудники ГАИ остановили в пяти километрах от села Макаринино Баргузинского района автомобиль «ВАЗ 2109». За рулем находился 51-летний местный житель.

В ходе осмотра машины автоинспекторы обнаружили и изъяли мешок, в котором находилось 12 кустов маковой соломки, общей массой 996 граммов. Мужчина заявил, что собрал наркотическое вещество для себя.

«От освидетельствования подозреваемый отказался. В отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Наркотическое средство изъято», - рассказали в МВД по Бурятии.

А вечером 13 августа в селе Кырен Тункинского района сотрудники ГАИ остановили для проверки документов авто, в котором находился 18-летний водитель. Юноша отказался от освидетельствования на предмет опьянения. Выяснилось, что у него нет права управления ТС. Во время беседы с правоохранителями молодой человек заметно нервничал: у парня были расширены зрачки, тряслись руки.

«В ходе наружного осмотра в кузове автомобиля полицейскими обнаружен мешок с веществом растительного происхождения. Молодой человек признался, что его содержимое – марихуана, которую он собрал для собственного употребления. По результатам проведенного экспертами-криминалистами исследования установлено, что изъятое является марихуаной общей массой 4,8 кг. На нарушителя составлен протокол», - отметили в региональном МВД.

По данным фактам завели уголовные дела.

