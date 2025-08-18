Пьяного авиапассажира в Улан-Удэ пришлось снимать с самолета

Транспортной полиции Улан-Удэ пришлось выезжать в аэропорт для усмирения пьяного авиапассажира. Мужчина, решивший улететь из Бурятии в Магадан начал вести себя на борту не совсем адекватно, поэтому теперь его ждет штраф или даже арест.

Сообщение, что к борту воздушного судна сообщением «Улан-Удэ-Благовещенск-Магадан требуется наряд полиции поступило в дежурную часть транспортной полиции Улан-Удэ.

- Прибывшие на место сотрудники установили, что один из пассажиров, 52-летний житель Амурской области, находится в состоянии опьянения и ведет себя неадекватно. За появление в общественных местах в состоянии опьянения, в отношении фигуранта составлен административный протокол. За это мужчине грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток, - сообщили в Улан-Удэнском отделении МВД России на транспорте.

Фото: Транспортная полиция Улан-Удэ