Происшествия 18.08.2025 в 15:44
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался прикрыться матерью
Но это не спасло его автомобиль от конфискации
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего горожанина, повторно севшего за руль в состоянии опьянения. Мужчина получил 240 часов обязательных работ и был лишен водительских прав сроком на 2 года. Также у него конфисковали автомобиль «Хонда Стрим», на котором он ехал пьяный.
На суде мужчина всячески сопротивлялся конфискации машины. В частности, он заявил, что авто принадлежит его матери. Однако, склонить суд на свою сторону горожанин не смог – аргументы стороны обвинения оказались сильнее.
«Мать обвиняемого водительское удостоверение никогда не получала, автомобиль с момента приобретения находился по месту жительства мужчины, и приобретался, в том числе, на его деньги. Кроме того, подсудимый и ранее совершал правонарушения в сфере безопасности дорожного движения на этом автомобиле», - такие доводы представил на суде прокурор.
Суд с позицией гособвинителя согласился и, придя к выводу, что «Хонда» принадлежит подсудимому, конфисковал ее в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу, у мужчины есть возможность обжаловать его.
Тегипьяные водители