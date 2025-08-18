В Улан-Удэ пьяный водитель пытался прикрыться матерью

В Улан-Удэ суд вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего горожанина, повторно севшего за руль в состоянии опьянения. Мужчина получил 240 часов обязательных работ и был лишен водительских прав сроком на 2 года. Также у него конфисковали автомобиль «Хонда Стрим», на котором он ехал пьяный.На суде мужчина всячески сопротивлялся конфискации машины. В частности, он заявил, что авто принадлежит его матери. Однако, склонить суд на свою сторону горожанин не смог – аргументы стороны обвинения оказались сильнее.«Мать обвиняемого водительское удостоверение никогда не получала, автомобиль с момента приобретения находился по месту жительства мужчины, и приобретался, в том числе, на его деньги. Кроме того, подсудимый и ранее совершал правонарушения в сфере безопасности дорожного движения на этом автомобиле», - такие доводы представил на суде прокурор.Суд с позицией гособвинителя согласился и, придя к выводу, что «Хонда» принадлежит подсудимому, конфисковал ее в доход государства.Приговор еще не вступил в законную силу, у мужчины есть возможность обжаловать его.