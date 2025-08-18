Происшествия 18.08.2025 в 17:34
«На маму было страшно смотреть»
В Новосибирске суд лишил прав сибирячку после ДТП с пенсионеркой
Текст: КП-Новосибирск
Суд поставил точку в деле сибирячки, сбившей 69-летнюю пенсионерку. Авария произошла в сентябре 2024 года, когда пожилая женщина вышла из автобуса на улице Богдана Хмельницкого и переходила дорогу по пешеходному переходу.
- Маму, которую сбила женщина на иномарке, упала на асфальт и сильно ударилась. Водитель подбежала к ней, посадила к себе в машину, дала влажные салфетки, чтобы она вытерлась. У мамы шла кровь без остановки, - рассказал КП-Новосибирск сын пострадавшей.
Пенсионерка не стала звонить родным после ДТП, рассказала только знакомым. А те сообщили сыну женщины — он приехал на место аварии.
- Мама переживала, не хотела нас беспокоить. Когда я приехал, то на месте была только скорая помощь. Виновница аварии уехала в ГАИ на освидетельствование. У мамы к тому моменту правая сторона лица опухла, на нее было страшно смотреть, - вспоминает мужчина.
Женщину увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее ушибы, ссадины, рваную рану над глазом и черепно-мозговую травму.
- На следующий день мама прошла полное обследование, чтобы быть уверенными, что у нее нет никаких внутренних повреждений после аварии. Она лечилась несколько месяцев и остались последствия – онемения с той стороны, где она ударились, - говорит сибиряк.
Как говорит сын пострадавшей, водитель выходила на связь с пенсионеркой: извинялась, была готова помочь.
- Помощь нам тогда не требовалось. Мама сама покупала все лекарства. Сначала мы хотели договориться о компенсации морального вреда в досудебном порядке. Однако прийти к единому мнению не удалось, поэтому мы обратились в суд, - говорит мужчина. – Согласно судмедэкспертизе, маме был причинен легкий вред здоровью.
В итоге суд вынес решение не в пользу водителя.:
- Судьёй были просмотрено схемы и фото местности, было предложено показать, что из обстановки могло нарушителю препятствовать увидеть человека, который уже переходил дорогу, - рассказал КП-Новосибирск Вадим Третьяков, юрист, защищавший интересны пенсионерки. Суд постановил лишить виновницу ДТП прав на год.
Водитель с таким решением не согласилась и подала апелляцию. Представитель пенсионерки также обжаловал решение суда, чтобы переквалифицировать вред здоровью на средний.
