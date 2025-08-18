Происшествия 18.08.2025 в 18:03

На пункте приёма металлолома в Улан-Удэ погибли два работника

Бизнесмен отделался принудительными работами
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии
В Железнодорожном районном суде Улан-Удэ вынесли приговор предпринимателю, занимавшемуся заготовкой металлолома. Его признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности гибель двух работников.

Трагедия произошла 13 июля 2024 года на производственной площадке по улице Антонова, где осуществлялась деятельность по заготовке, хранению и реализации лома черных и цветных металлов. Бизнесмен не провел инструктажи по охране труда и технике безопасности с работниками, а также не обеспечил своевременный ремонт и проверку газосварочного оборудования.

«Один из работников в присутствии другого стал выполнять на площадке газосварочные работы с использованием неисправного поста газокислородной резки, что привело к воспламенению внутри тракта горючего газа, а затем взрыву и разрушению баллонов со сжатым кислородом и сжиженным газом. В результате полученных повреждений сварщик и второй работник скончались на месте происшествия», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

ИП-шнику назначили наказание в виде 2,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
