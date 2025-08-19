Происшествия 19.08.2025 в 08:47

В Улан-Удэ автоледи сбила 9-летнего мальчика на «зебре»

Авария произошла на улице Трактовая
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ автоледи сбила 9-летнего мальчика на «зебре»
Фото: УГИБДД по Бурятии
Накануне днем в Улан-Удэ на улице Трактовая сбили 9-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. На ребенка наехала водитель автомобиля «Ниссан Тиида».

В результате ДТП у несовершеннолетнего диагностированы травмы. Его осмотрели медики. На месте работали сотрудники ГИБДД.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автоаварии», - отметили в ГАИ региона.
Теги
авария наезд на пешехода

Все новости

В Улан-Удэ с помощью дезодоранта сожгли номер в гостинице
19.08.2025 в 09:26
«АпатитАгро» получил прописку в Иволгинском районе
19.08.2025 в 09:19
Владимир Павлов: «Он – настоящий герой»
19.08.2025 в 09:06
Лесники Бурятии справились со всеми пожарами
19.08.2025 в 09:01
Маткапитал на образование в вузах Бурятии
19.08.2025 в 09:00
В тройном ДТП в Бурятии пострадали пять человек
19.08.2025 в 08:56
В Улан-Удэ автоледи сбила 9-летнего мальчика на «зебре»
19.08.2025 в 08:47
Москвичи оставили закаменцев без зарплаты
19.08.2025 в 06:00
На пункте приёма металлолома в Улан-Удэ погибли два работника
18.08.2025 в 18:03
Озеро Котокельское в Бурятии освободили от трёх свалок
18.08.2025 в 17:54
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Улан-Удэ с помощью дезодоранта сожгли номер в гостинице
Владелец бизнеса оценил ущерб в миллион рублей
19.08.2025 в 09:26
В тройном ДТП в Бурятии пострадали пять человек
Авария случилась в Заиграевском районе
19.08.2025 в 08:56
На пункте приёма металлолома в Улан-Удэ погибли два работника
Бизнесмен отделался принудительными работами
18.08.2025 в 18:03
«На маму было страшно смотреть»
В Новосибирске суд лишил прав сибирячку после ДТП с пенсионеркой
18.08.2025 в 17:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru