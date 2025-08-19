В Улан-Удэ автоледи сбила 9-летнего мальчика на «зебре»

Накануне днем в Улан-Удэ на улице Трактовая сбили 9-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. На ребенка наехала водитель автомобиля «Ниссан Тиида».В результате ДТП у несовершеннолетнего диагностированы травмы. Его осмотрели медики. На месте работали сотрудники ГИБДД.«Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автоаварии», - отметили в ГАИ региона.