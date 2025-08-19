Происшествия 19.08.2025 в 08:47
В Улан-Удэ автоледи сбила 9-летнего мальчика на «зебре»
Авария произошла на улице Трактовая
Текст: Карина Перова
Накануне днем в Улан-Удэ на улице Трактовая сбили 9-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. На ребенка наехала водитель автомобиля «Ниссан Тиида».
В результате ДТП у несовершеннолетнего диагностированы травмы. Его осмотрели медики. На месте работали сотрудники ГИБДД.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автоаварии», - отметили в ГАИ региона.
Тегиавария наезд на пешехода