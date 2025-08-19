В тройном ДТП в Бурятии пострадали пять человек

Вчера около 11 часов в Заиграевском районе Бурятии произошло тройное ДТП. За рулем всех иномарок находились пожилые мужчины.Так, 67-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», следуя со стороны села Челутай в направлении поселка Заиграево, столкнулся с машиной «Тойота Виш», за рулем которой находился 68-летний водитель. А после врезался в «Ниссан Серена» под управлением 62-летнего мужчины.«В результате ДТП 5 человек с травмами доставлены в медицинское учреждение», - прокомментировали в Госавтоинспекции региона.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.