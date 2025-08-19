В Улан-Удэ с помощью дезодоранта сожгли номер в гостинице

В Улан-Удэ полицейские задержали ранее судимого 21-летнего жителя Иволгинского района подозреваемого в поджоге гостиничного номера. Парень, будучи пьяным, преднамеренно устроил пожар с помощью баллончика дезодоранта. Владелец бизнеса оценил ущерб в 1 100 000 рублей.

Осмотр места происшествия и проведение экспертизы установили, что пожар оказался преднамеренным.

- Следствием установлено, что молодой человек заселился в номер одного из гостевых домов Улан-Удэ. Находясь в помещении, из хулиганских побуждений он начал поджигать баллончик из-под дезодоранта. В результате его действий баллон взорвался и произошло возгорание потолка в номере. В номере находилось еще четыре человека, которые проснулись от дыма, - рассказали в полиции республики.

Известно, что поджигатель находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Фото: loon.site