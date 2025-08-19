Происшествия 19.08.2025 в 09:38
В Бурятии собака уплыла от хозяев на моторной лодке
Где в итоге оказалось несчастное животное, не известно
Текст: Андрей Константинов
Необычное происшествия случилось вчера утром на озере Гусиное в районе села Бараты. Там в одиночное плавание на лодке случайно отправилась собака.
«Лодка «Таймыр» была упущена с заведенным мотором и полным баком топлива. В лодке осталась собака породы Ши-тцу», - рассказала местная жительница в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».
Всех, кто знает о местонахождении лодки и собаки, просят связаться с хозяевами.
Тегисобака