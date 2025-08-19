В Бурятии пьяная женщина не справилась с «Россомахой»

ДТП случилось около 6 часов утра в селе Усть-Баргузин. Там на улице Ленина не справилась с управлением и перевернулась 29-летняя женщина, управлявшая квадроциклом «Россомаха».Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате аварии женщина-водитель получила ушибы, а ее 35-летняя подруга-пассажирка – более серьезные травмы. Её пришлось отвезти в больницу. К слову, именно пострадавшая пассажирка была хозяйкой квадрика.Полицейские установили, что перевернувшая «Россомаху» женщина была пьяна. В отношении нее составлен административный протокол. Также ответственность ждет и пострадавшую хозяйку квадроцикла – ее привлекут за передачу прав управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.