В Бурятии назвали виновника аварии с пятью пострадавшими

По предварительным данным, в ДТП виноват 67-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузера». Мужчина пошел на обгон, выехал на встречную полосу и по касательной задел «Ниссан Серену», после чего совершил лобовое столкновение с «Тойотой Виш».











В результате аварии травмы различной степен тяжести получили водители «Лэнд Крузера» и «Тойоты Виш», а также три пассажирки этих машин: женщины 62, 67 и 68 лет. Всех их доставили в больницу.





Фото: ГИБДД Бурятии