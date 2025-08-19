Происшествия 19.08.2025 в 11:01

В Бурятии назвали виновника аварии с пятью пострадавшими

По предварительным данным, это водитель «Лэнд Крузера»
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назвали виновника аварии с пятью пострадавшими
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности крупной аварии, случившейся вчера около 11 часов в Заиграевском районе. Напомним, там в результате столкновения трех машин пострадали пять человек

По предварительным данным, в ДТП виноват 67-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузера». Мужчина пошел на обгон, выехал на встречную полосу и по касательной задел «Ниссан Серену», после чего совершил лобовое столкновение с «Тойотой Виш».


В результате аварии травмы различной степен тяжести получили водители «Лэнд Крузера» и «Тойоты Виш», а также три пассажирки этих машин: женщины 62, 67 и 68 лет. Всех их доставили в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

