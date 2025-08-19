В Бурятии водитель мопеда попал под колеса «Головастика»

Дорожном происшествие случилось вчера утром в городе Бабушкин. Как рассказали в Госавтоинспекции, там на улице Федотова 57-летний водитель автомобиля «УАЗ-3303» при повороте налево не уступил дорогу и наехал на мопед «УФО», который двигался в попутном направлении. В результате 35-летний водитель мопеда получил многочисленные травмы. Мужчину госпитализировали в больницу.