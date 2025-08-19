В Улан-Удэ 20 человек эвакуировались из горящего предприятия

Сегодня в Улан-Удэ произошел пожар в производственном здании по улице Трактовая. Ему присвоили повышенный ранг. Когда огнеборцы прибыли на место, наблюдался сильный выброс дыма на крышу предприятия.Во время разведки помещений специалисты обнаружили плотное задымление на 3-м этаже и возгорание лакокрасочной камеры на предварительной площади 8 «квадратов».Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Обошлось без пострадавших.«Дополнительным силам был дан отбой. В настоящий момент пожар ликвидирован. На месте работает дознаватель МЧС России, причины пожара устанавливается. К ликвидации возгорания привлекались 16 человек и 5 единиц техники», - отметили в профильном министерстве.