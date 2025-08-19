Происшествия 19.08.2025 в 14:50
Житель Бурятии пытался свалить вину за ДТП на 15-летнюю девочку
Однако на суде версия сельчанина рассыпалась
Текст: Андрей Константинов
В Мухоршибирском райсуде решили судьбу водителя, по вине которого случилось ДТП и пострадали дети. Чтобы уйти от ответственности, мужчина пытался свалить вину на ехавшую с ним 15-летнюю девочку – якобы в момент аварии именно она управляла автомобилем.
Само происшествие случилось в воскресное утро 18 мая.
«50-летний водитель минивэна «Тойота», ехавший со стороны Гашея в направлении Цолги, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель и два ребенка - 15-летняя девочка и 9-летний мальчик - получили травмы различной степени тяжести. Оба ребенка не были пристегнуты», - рассказывали ранее в Госавтоинспекции.
В пресс-службе суда сообщили о событиях, предшествовавших аварии. Оказалось, что накануне мужчина на машине приехал к своей приятельнице в соседнее село. С вечера до утра они пили, а затем женщина предложила съездить к своей сестре. Мужчина согласился. При этом сельчанка зачем-то взяла с собой своих детей – дочь и сына. Все вместе они оправились в путь.
«Что произошло дальше, ни водитель, ни его приятельница не помнят в силу опьянения», - констатировали в суде, отметив, что больше всех в аварии пострадала 15-летняя девочка. Она несколько дней лечилась в больнице, а затем амбулаторно.
После ДТП на водителя оформили два административных протокола – за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью, а также за отказ от прохождения освидетельствования. Однако мужчина попытался уйти от ответственности. Сельчанин заявил, что в момент аварии за рулем был вовсе не он, а 15-летняя девочка. Чтобы убедить суд, водитель даже подговаривал женщину и ее дочь подтвердить его слова, ссылаясь на то, что в противном случае его «лишат прав пожизненно». Но те отказались, и версия мужчины рассыпалась в прах.
В итоге за два административных нарушения водителя оштрафовали в общей сложности на 50 тысяч рублей. Также его лишили водительских прав на 1 год 7 месяцев.
