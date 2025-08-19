Происшествия 19.08.2025 в 16:52

«Нам сказали, что это чума»

Под Новосибирском у фермера усыпили более 100 свиней
Текст: КП-Новосибирск
«Нам сказали, что это чума»
Фото: КП-Новосибирск
В Кыштовском районе Новосибирской области жители нескольких деревень рассказали о том, что у них уничтожили поголовье свиней. По словам сибиряков, местные власти усыпили и сожгли животных на скотомогильниках. Причиной же назвали африканскую чуму свиней. Подробности – в материале КП-Новосибирск.

Пенсионерка из деревни Новочекино рассказала, что у нее усыпили животных неделю назад.

– У меня было 10 свиней – всех усыпили. Когда это произошло, я была на работе, дома находились только муж и сын. Хорошо, что я не видела, как это было, — поделилась женщина.

По её словам, ветеринары пояснили, что в районе произошла вспышка африканской чумы свиней. Из-за болезни погибло несколько животных, у них взяли пробы и подтвердили диагноз.

– У одного фермера в соседней деревне вообще больше ста свиней усыпили, – рассказала жительница Новочекино. – А у нас в деревне сейчас нет ни одной свиньи. При этом о вспышке нас даже не предупредили: просто в один день усыпили животных и все.

Тот самый житель соседней деревни, у которого усыпили больше 100 животных, рассказал свою версию.

– Все мое поголовье было в сельском совете на учёте. Мы попали в зону поражения, поэтому всех животных усыпили. Сказали, что из-за болезни иначе никак, пообещали компенсацию, — отметил он.

По словам мужчины, его хозяйство содержалось с соблюдением всех санитарных правил.

– У меня на протяжении десяти лет ни одной свиньи не умерло, ни одного поросёнка. Кормим только чистым зерном и поим чистой водой. У меня они не болели, - уверяет мужчина. – А теперь, когда захожу в сарай, мне не по себе: если раньше там хрюкали, а теперь слышу, что всё глухо, тишина, как будто не было животных.

Компенсацию за уничтоженное поголовье фермер ждёт с расчётом 147 рублей 50 копеек за килограмм живого веса, чтобы хотя бы покрыть затраты на корм.

КП-Новосибирск обратился в администрацию Кыштовского района за комментарием. Как сообщили в приемной, всю информацию можно получить в управлении ветеринарии по региону. В ведомстве же заявили, что все официальные ответы будут предоставлены только через письменный запрос.
Следующая новость
