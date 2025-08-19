Происшествия 19.08.2025 в 17:11

В Бурятии мать серьезно травмировала младенца во время сильного укачивания

Мальчик получил опасные для жизни повреждения головного мозга
Текст: Карина Перова
В Бурятии мать серьезно травмировала младенца во время сильного укачивания
Фото: loon.site
В Бурятии перед судом предстанет жительница Закаменска за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему новорожденному сыну. В Джидинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по РБ завершили расследование уголовного дела.

Инцидент произошел в конце декабря 2024 года в квартире женщины. Она долго не могла усыпить младенца, после чего взяла сына на руки и стала интенсивно укачивать его. Мать делала все слишком резко, из-за чего незафиксированная голова малыша подвергалась сильным колебаниям. В результате мальчик получил опасные для жизни повреждения головного мозга.

В ходе проведенного предварительного расследования удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили мировому судье для рассмотрения по существу, отметили в Следкоме Бурятии.

Напомним, также завершается расследование уголовного дело в отношении жительницы Улан-Удэ, которая со звериной жестокостью расправилась с двухмесячным сыном из-за его плача. Женщина нанесла ему удары по лицу и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом. Через некоторое время ребенок скончался.
мать младенец Следком

