Происшествия 20.08.2025 в 09:17

В Улан-Удэ любитель нацистской символики оказал сопротивление приставам

Мужчину пришлось силой доставить в суд
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ любитель нацистской символики оказал сопротивление приставам
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ 50-летний горожанин, обвиняемый в неоднократной пропаганде нацистской символики (ст. 282.4 УК РФ), оказал сопротивление приставам при попытке доставить его в суд.

«На ознакомление с постановлением о принудительном приводе в суд гражданин отреагировал агрессивно, попытался вырваться и убежать. На требования со стороны судебных приставов прекратить противоправные действия, а также предупреждения об административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности сотрудников мужчина не реагировал», - рассказали в УФССП Бурятии.

Чтобы утихомирить дебошира, приставам пришлось применить спецсредства. Только после этого мужчину удалось доставить в суд. Там на горожанина оформили административный протокол за неповиновение сотрудникам ФССП.
Теги
приставы дебош

Все новости

Пропавшего в Иркутске младенца через семь лет нашли в другой семье
20.08.2025 в 09:49
Местный криптофермер нанес Бурятии ущерб на 37 млн рублей
20.08.2025 в 09:48
В Бурятии жена бойца СВО работает водителем на огромном туристическом автобусе
20.08.2025 в 09:41
В Бурятии отец-одиночка с трудом уволился из армии и теперь помогает участникам СВО
20.08.2025 в 09:35
В Бурятии полицейские проводят операцию «Злостник»
20.08.2025 в 09:22
В Улан-Удэ любитель нацистской символики оказал сопротивление приставам
20.08.2025 в 09:17
Блогер-миллионник без ног покорил Пик Любви в Бурятии
20.08.2025 в 09:10
Леса Бурятии полностью освободили от пожаров
20.08.2025 в 09:01
Услуги нотариуса
20.08.2025 в 09:00
В Бурятии студенческие кредиты загоняют молодых людей в кабалу
20.08.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Пропавшего в Иркутске младенца через семь лет нашли в другой семье
После родов мать продала своего ребенка за 23 тысячи рублей
20.08.2025 в 09:49
В Бурятии мать серьезно травмировала младенца во время сильного укачивания
Мальчик получил опасные для жизни повреждения головного мозга
19.08.2025 в 17:11
В Бурятии началось расследование дела об изнасиловании 12-летней девочки
Сейчас она находится на предпоследнем месяце беременности
19.08.2025 в 17:05
«Нам сказали, что это чума»
Под Новосибирском у фермера усыпили более 100 свиней
19.08.2025 в 16:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru