В Улан-Удэ любитель нацистской символики оказал сопротивление приставам

В Улан-Удэ 50-летний горожанин, обвиняемый в неоднократной пропаганде нацистской символики (ст. 282.4 УК РФ), оказал сопротивление приставам при попытке доставить его в суд.«На ознакомление с постановлением о принудительном приводе в суд гражданин отреагировал агрессивно, попытался вырваться и убежать. На требования со стороны судебных приставов прекратить противоправные действия, а также предупреждения об административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности сотрудников мужчина не реагировал», - рассказали в УФССП Бурятии.Чтобы утихомирить дебошира, приставам пришлось применить спецсредства. Только после этого мужчину удалось доставить в суд. Там на горожанина оформили административный протокол за неповиновение сотрудникам ФССП.