Пропавшего в Иркутске младенца через семь лет нашли в другой семье

Свердловский районный суд Иркутска приговорил 33-летнюю местную жительницу к 6 годам колонии за продажу новорожденного ребенка, сообщает Itcity.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.Преступление произошло еще в 2017 году. Ранее судимая женщина не имела стабильного дохода и постоянного места жительства. Забеременев и родив, она разместила в соцсетях объявление о желании отдать своего ребенка на воспитание и материальное содержание постороннему лицу.«На объявление откликнулась 17-летняя девушка, не имеющая собственных детей. Передача ребенка состоялась неподалеку от здания вокзала «Иркутск-пассажирский». Девушка забрала младенца с собой, передав биологической матери 23 тысячи рублей. Впоследствии она усыновила ребенка, мальчик все эти годы и по настоящее время воспитывается в семье», — говорится в сообщении суда.Уголовное дело по факту преступления расследовалось в течение 2024 года. Правоохранители установили, что по документам у женщины есть ребенок, однако по факту его нет. Органы опеки начали выяснять, где он, и установили, что она отдала его в 2017 году.Женщину осудили по статье 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Ближайшие 6 лет она проведет в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.