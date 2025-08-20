Происшествия 20.08.2025 в 10:22
В Улан-Удэ водитель «Лэнд Крузера» отправил в больницу трех парней
Внедорожник не уступил дорогу при выезде с АЗС
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП случилось около 12 часов ночи на улице Забайкальской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летний водитель «Лэнд Крузера» при выезде с АЗС не уступил дорогу «Тойоте Кресте», которой управлял 19-летний молодой человек.
В результате жесткого столкновения травмы получили водитель и два пассажира «Кресты». Все трое молодых парней были госпитализированы в БСМП.
