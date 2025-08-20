В Улан-Удэ водитель «Лэнд Крузера» отправил в больницу трех парней

Крупное ДТП случилось около 12 часов ночи на улице Забайкальской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летний водитель «Лэнд Крузера» при выезде с АЗС не уступил дорогу «Тойоте Кресте», которой управлял 19-летний молодой человек.





В результате жесткого столкновения травмы получили водитель и два пассажира «Кресты». Все трое молодых парней были госпитализированы в БСМП.