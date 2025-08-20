Происшествия 20.08.2025 в 10:59

В Бурятии велосипедист разбил голову об стоящую фуру

Мужчину пришлось госпитализировать
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии велосипедист разбил голову об стоящую фуру
Фото: ГИБДД Бурятии
Сразу два ДТП с участием велосипедистов зарегистрировали за минувшие сутки в ГИБДД Бурятии. Одно из них случилось в Сотниково. Там 45-летний велосипедист врезался в стоящий на обочине грузовик «Вольво» с полуприцепом. В результате столкновения мужчина разбил себе голову, его госпитализировали в больницу. 

Второе происшествие произошло в Закаменске. 

«54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», следуя по ул. Спортивная, совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. В результате ДТП мальчик с травмами доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
