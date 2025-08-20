В Бурятии велосипедист разбил голову об стоящую фуру

«54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», следуя по ул. Спортивная, совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. В результате ДТП мальчик с травмами доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.







Сразу два ДТП с участием велосипедистов зарегистрировали за минувшие сутки в ГИБДД Бурятии. Одно из них случилось в Сотниково. Там 45-летний велосипедист врезался в стоящий на обочине грузовик «Вольво» с полуприцепом. В результате столкновения мужчина разбил себе голову, его госпитализировали в больницу.Второе происшествие произошло в Закаменске.