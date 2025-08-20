В Улан-Удэ «Ниссан» поставил на крышу «Тойоту»

ДТП с «перевертышем» случилось вчера днем на перекрестке улиц Красногвардейская и Широких-Полянского в Улан-Удэ. Как рассказали в ГИБДД Бурятии, 35-летний водитель «Ниссан Икстрэйл» не уступил дорогу автомобилю «Тойоте Фортунер», который от удара перевернулся и встал на крышу.Несмотря на серьезные повреждения машин, авария обошлась без пострадавших, при том, что в «Ниссане» ехали две 7-месячные девочки. Приехавшие медики осмотрели малышек, но травм у них не обнаружили - их спасли автокресла.