Происшествия 20.08.2025 в 12:59

За поджог женщины жителю Бурятии дали 16 лет

Срок он проведет в колонии строгого режима
Текст: Елена Кокорина
К 16-ти годам колонии строгого режима приговорили жителя Бурятии, убившего свою сожительницу с особой жестокостью. Минувшей весной он расправился с женщиной с помощью бензина и спичек.

- 4 апреля 2025 года вечером в доме по месту жительства в селе Брянск мужчина во время совместного употребления спиртных напитков поссорился с сожительницей, после чего облил ее бензином из пластиковой канистры и поджег при помощи спичек. В результате термического ожога значительной поверхности тела потерпевшая спустя несколько дней скончалась в больнице, - сообщили в Следственном комитете республики.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу несовершеннолетних детей потерпевшей с осужденного взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2 млн. рублей.

Фото: Следком РБ

