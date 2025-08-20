За поджог женщины жителю Бурятии дали 16 лет

К 16-ти годам колонии строгого режима приговорили жителя Бурятии, убившего свою сожительницу с особой жестокостью. Минувшей весной он расправился с женщиной с помощью бензина и спичек.

- 4 апреля 2025 года вечером в доме по месту жительства в селе Брянск мужчина во время совместного употребления спиртных напитков поссорился с сожительницей, после чего облил ее бензином из пластиковой канистры и поджег при помощи спичек. В результате термического ожога значительной поверхности тела потерпевшая спустя несколько дней скончалась в больнице, - сообщили в Следственном комитете республики.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу несовершеннолетних детей потерпевшей с осужденного взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2 млн. рублей.

Фото: Следком РБ