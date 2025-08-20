В Бурятии сельчанин остался без гаража

В Мухоршибирском районе Бурятии минувшей ночью сгорел гараж. Пожар случился в селе Новый Заган из-за короткого замыкания.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть Мухоршибирского ОГПС 20 августа. По прибытии к месту возгорания уже горела крыша гаража. В результате пожара строение выгорело изнутри по всей площади 20 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

- Происшествие в селе Новый Заган в очередной раз напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в частном секторе. Регулярная проверка электропроводки, поддержание в исправном состоянии отопительных приборов, наличие первичных средств пожаротушения и знание правил эвакуации – простые меры, которые могут предотвратить трагедию и минимизировать ущерб, - предупреждают в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: ГО ЧС