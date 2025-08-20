Происшествия 20.08.2025 в 14:09

Встречное ДТП случилось на трассе в Бурятии

Один из автомобилей после столкновения перевернулся
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Встречное ДТП случилось на трассе в Бурятии
Дорожное происшествие произошло сегодня днем в селе Брянск. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», водитель «Субару», направлявшийся в сторону Улан-Удэ, выехал на встречную полосу, зацепил «Тойоту Филдер», после чего перевернулся.

В ДТП пострадали три человека: два пассажира «Субару», в том числе 15-летний подросток, а также пассажир «Филдера». Всех их доставили в Кабанскую ЦРБ.


Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Теги
ДТП

Все новости

Жители центра Улан-Удэ до вечера останутся без воды
20.08.2025 в 14:23
Встречное ДТП случилось на трассе в Бурятии
20.08.2025 в 14:09
В селе Бурятии гниет под открытым небом недостроенный дом для врачей и учителей
20.08.2025 в 13:48
В Бурятии сельчанин остался без гаража
20.08.2025 в 13:16
В Улан-Удэ все готово к большому ремонту водопровода
20.08.2025 в 13:13
В Бурятии лошади будут «лечить» раненых бойцов СВО
20.08.2025 в 13:12
За поджог женщины жителю Бурятии дали 16 лет
20.08.2025 в 12:59
В Бурятии ветеран СВО добивался присоединения к электросетям через прокуратуру
20.08.2025 в 12:41
Мэрия Улан-Удэ готова предоставить торговые площади бизнесменам из Беларуси
20.08.2025 в 12:37
В Бурятии чиновника жестко наказали за взятку в условиях стихийного бедствия
20.08.2025 в 12:15
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Жители центра Улан-Удэ до вечера останутся без воды
Под отключения попадут два многоквартирных дома
20.08.2025 в 14:23
В Бурятии сельчанин остался без гаража
Он сгорел ночью из-за короткого замыкания
20.08.2025 в 13:16
За поджог женщины жителю Бурятии дали 16 лет
Срок он проведет в колонии строгого режима
20.08.2025 в 12:59
В Бурятии чиновника жестко наказали за взятку в условиях стихийного бедствия
Баир Банзаракцаев получил 9 лет «строгача» и штраф в 4 миллиона
20.08.2025 в 12:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru