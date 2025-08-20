Встречное ДТП случилось на трассе в Бурятии

В ДТП пострадали три человека: два пассажира «Субару», в том числе 15-летний подросток, а также пассажир «Филдера». Всех их доставили в Кабанскую ЦРБ.











Дорожное происшествие произошло сегодня днем в селе Брянск. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», водитель «Субару», направлявшийся в сторону Улан-Удэ, выехал на встречную полосу, зацепил «Тойоту Филдер», после чего перевернулся.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»