Жители центра Улан-Удэ до вечера останутся без воды

МУП «Водоканал» предупредил жителей двух многоквартирных домов по адресам Смолина, 54 а и 81 о временном отключении водоснабжения. До 19 часов в центре города идут ремонтные работы водопровода.

- В настоящее время на улице Смолина ведутся плановые работы по переврезке водопроводной сети диаметром 100 мм в рамках выполнения работ по письму подрядной организации ООО «ИНЖСТРОЙ ИННОВАЦИИ». Они проводятся с целью повышения надежности и качества водоснабжения. Работы запланированы до 19:00 и могут временно повлиять на водоснабжение в указанных домах, - сообщили в МУП «Водоканал».

Для получения актуальной информации можно обращаться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 44-00-00.

