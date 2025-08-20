Происшествия 20.08.2025 в 15:38
Мертвую 14-летнюю девочку нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске
Трагедия произошла на улице Гребенщикова
Текст: КП-Новосибирск
Мертвую 14-летнюю девочку утром 20 августа нашли под окнами многоэтажки на улице Гребенщикова, 1 в Новосибирске. На место выезжала скорая помощь и полицейские. Сейчас в причинах случившегося разбираются следователи.
- Выясняются все обстоятельства произошедшего, - пояснили КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.
- Выясняются все обстоятельства произошедшего, - пояснили КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.