Происшествия 20.08.2025 в 15:53

Контрабандист из Бурятии вывез лиственницу на 2 млн рублей

По данному факту завели уголовное дело
A- A+
Текст: Карина Перова
Контрабандист из Бурятии вывез лиственницу на 2 млн рублей
Фото: архив «Номер один»
В Бурятской транспортной прокуратуре завели уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов стоимостью более 2 млн рублей.

Выяснилось, что в 2021 году один из участников внешнеэкономической деятельности при экспорте пиломатериалов подал в таможенный орган декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о происхождении древесины.

Всего контрабандисту удалось вывезти свыше 400 кубометров лиственницы.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Ход и результаты расследования транспортная прокуратура взяла под контроль», - прокомментировали в ведомстве.
Теги
контрабанда лиственница

Все новости

Контрабандист из Бурятии вывез лиственницу на 2 млн рублей
20.08.2025 в 15:53
Для поправки бизнеса улан-удэнка украла драгоценности у матери сожителя
20.08.2025 в 15:50
Мертвую 14-летнюю девочку нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске
20.08.2025 в 15:38
Главный следователь России вручил награду ветерану СВО из Бурятии
20.08.2025 в 15:31
В Улан-Удэ вместе с холодной исчезнет и горячая вода
20.08.2025 в 15:12
В Улан-Удэ пройдет очередной отлов безнадзорных собак
20.08.2025 в 14:52
Помощник по уходу – заботливый профессионал
20.08.2025 в 14:52
Сотрудники «Ростелекома» приняли участие в экологической акции на Байкале
20.08.2025 в 14:43
Незрячий музыкант из Бурятии сыграл на морин хууре для Далай-ламы в Индии
20.08.2025 в 14:40
Жители центра Улан-Удэ до вечера останутся без воды
20.08.2025 в 14:23
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Мертвую 14-летнюю девочку нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске
Трагедия произошла на улице Гребенщикова
20.08.2025 в 15:38
Жители центра Улан-Удэ до вечера останутся без воды
Под отключения попадут два многоквартирных дома
20.08.2025 в 14:23
Встречное ДТП случилось на трассе в Бурятии
Один из автомобилей после столкновения перевернулся
20.08.2025 в 14:09
В Бурятии сельчанин остался без гаража
Он сгорел ночью из-за короткого замыкания
20.08.2025 в 13:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru