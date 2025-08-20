Контрабандист из Бурятии вывез лиственницу на 2 млн рублей

В Бурятской транспортной прокуратуре завели уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов стоимостью более 2 млн рублей.Выяснилось, что в 2021 году один из участников внешнеэкономической деятельности при экспорте пиломатериалов подал в таможенный орган декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о происхождении древесины.Всего контрабандисту удалось вывезти свыше 400 кубометров лиственницы.«Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Ход и результаты расследования транспортная прокуратура взяла под контроль», - прокомментировали в ведомстве.