В Улан-Удэ бизнесмен и чиновник зарабатывали на обмане инвалидов

Советский районный суд вынес приговор в отношении четырех жителей столицы Бурятии. Один из осужденных — директор магазина, торгующего ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации. Другой — сотрудник Фонда соцстрахования, за взятку согласившийся потворствовать мошенническим схемам. Еще парочка — родственники бизнесмена, которых он задействовал в своих сомнительных делах. О том, как ушлые бизнесмен и чиновник заработали на инвалидах, читайте в «Номер один».История о том, как жадность затмила глаза неплохим, на первый взгляд, людям, разворачивалась следующим образом.В отделении Социального фонда по Республике Бурятия на протяжении довольно длительного времени (более пяти лет) трудился Дмитрий Ощепкин. Сначала он работал в должности главного специалиста отдела социальных программ, затем получил повышение до консультанта отдела социальных программ Управления организации страхования профессиональных рисков фонда.Работа у Дмитрия была ответственная. Он занимался торгами по закупке технических средств реабилитации инвалидов (ТСР), а также электронными сертификатами, которые получают люди с ограниченными возможностями на самостоятельное приобретение ТСР. Кроме того, консультант взаимодействовал с поставщиками средств реабилитации, выигравшими торги. Так, к примеру, он мог штрафовать их за несвоевременную поставку средств реабилитации.Также в обязанности Дмитрия входило высылать инвалидам направления на получение ТСР, проводить экспертизу на предмет соответствия объема и качества поставленных ТСР с участием общественных организаций инвалидов, контролировать своевременность предоставления сертификатов соответствия, наличие графика своевременной доставки ТСР до инвалида и следить за исполнением обязательств поставщиками, в том числе применять финансовые санкции.Санкции, к слову, были довольно серьезные. Так, например, за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательств начисляется пеня. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств предусмотрен штраф.Одним из таких поставщиков был Евгений Дориев. Мужчина занимался торговлей ортопедическими изделиями и ТСР. Кроме того, Дориев на основании доверенности от имени своей матери — индивидуального предпринимателя - фактически руководил ее ИП, которое также занималось продажей ортопедических изделий и ТСР.В 2021 году для организации торговли Дориев, как генеральный директор, арендовал павильон, здания, приобрел офисную мебель, платежные терминалы, продукты эквайринга, компьютеры, телефоны. На работу нанял своих родственников. В качестве продавца – сестру своей жены Дариму, а своего двоюродного брата Алдара взял водителем. Продавцу Дориев платил 50 тыс. рублей плюс ежемесячные премии в сумме 5 - 10 тыс. рублей, водителю — 100 тыс. рублей.Весной 2023 года Евгений начал заниматься электронными сертификатами. Он зарегистрировался на сайте Федерального казначейства и установил через онлайн-кассу специальную программу, которая позволяет провести оплату с помощью электронного сертификата.У Дориева был заключен ряд контрактов с СФР, по которым он обеспечивал инвалидов средствами ТСР. Заключал контракты и курировал их исполнение Ощепкин. У мужчин сложились хорошие рабочие взаимоотношения. Они довольно часто общались как друзья. В итоге Ощепкин стал помогать Дориеву в его бизнесе. Дмитрий сообщал Евгению, кому одобрены электронные сертификаты, на какие суммы и на какие виды ТСР. Эти сведения Ощепкин сообщал в основном по телефону. Также консультант фонда передавал своему товарищу контактные данные инвалидов и помогал развозить ТСР по адресам.Дориев вполне неплохо на этом зарабатывал, но мужчине захотелось больше денег, и однажды в его голове созрел преступный план.«Обладая знаниями и опытом в сфере розничной продажи ТСР с использованием электронных сертификатов, стремясь получить денежную выгоду, решил совершать хищения денежных средств бюджета РФ путем обмана ранее незнакомых ему граждан, которым предоставлено право на самостоятельное приобретение ТСР за счет средств бюджета», - следует из материалов дела.Предприниматель разработал схему обмана инвалидов. Он решил заключать фиктивные сделки покупки и продажи ТСР без фактического предоставления товара, а также покупал средства реабилитации ненадлежащего качества или бывшие в употреблении и продавал их, выдавая за новые и пригодные к эксплуатации.Мужчина придумал, что будет убеждать инвалидов в бесполезности ТСР и склонять их к обналичиванию электронных сертификатов, то есть совершению фиктивных сделок по покупке и продаже средств реабилитации.Схема была проста: после обналичивания сертификата его владелец получал 70% от суммы, 30% Дориев забирал себе в качестве компенсации за услугу. Инвалидам Дориев говорил, что такая схема законна.В преступный бизнес предприниматель втянул и своих родственников, которые с легкостью согласились поучаствовать в распиле денег инвалидов.Чтобы реализовать нелегальную схему, бизнесмену нужны были контакты инвалидов и иная «помощь» Фонда соцстрахования. Ну а кто бы согласился помочь, кроме как не ранее знакомый Ощепкин, с которым «сложились положительные отношения»? Дориев предложил Ощепкину поучаствовать в незаконном заработке на своих земляках.Предприниматель решил дать Ощепкину взятку в сумме 100 тыс. рублей за попустительство по службе. Дмитрий в случае выявления каких-либо нарушений со стороны Дориева (в части сроков поставки, качества продукции) не должен был сообщать о них своему руководству, а говорить о них сначала Евгению, чтобы тот мог устранить нарушения и никто об этом не узнал. Ведь если бы Ощепкин выявил нарушения по исполнению госконтракта, он был бы обязан сообщить о них своему начальнику. Далее в отношении фирмы Дориева началась бы претензионная работа, а как итог - штраф.В условленный день мужчины встретились неподалеку от здания фонда. Дмитрий продиктовал Евгению телефон своей сестры, на который бизнесмен перевел 100 тыс. рублей. Позднее сестра, ничего не знавшая о махинациях своего брата, сняла деньги и отдала их Дмитрию.Подготовившись к проворачиванию незаконных схем, Дориев принялся за «работу». Ощепкин по-прежнему делился контактами инвалидов с Евгением. Тому лишь оставалось их «обрабатывать». Так, одними из жертв стали женщина и ее дочь-инвалид. У девочки есть ряд заболеваний. В связи с этим ей положены прогулочная кресло-коляска и ортопедическая обувь. Женщина получила сертификат на 110 тыс. рублей для покупки кресла-коляски. Она стала подбирать магазин, в котором можно купить прогулочную кресло-коляску. И улан-удэнка наткнулась на магазин Дориева. И пошла туда. Там ей показали несколько колясок. Однако все они были очень тяжелые, громоздкие, такие было бы неудобно использовать для маленького ребенка.Горожанке сказали, что есть коляска поменьше, и вытащили одну из коробки, однако она оказалась ничем не лучше.Тогда продавец добавила, что коляски получше стоят дороже… Однако можно обналичить сертификат при условии, если покупательница отдаст 30% от суммы сертификата. При этом женщине пояснили, что это обычная ситуация, все законно и все так делают, а проверок из-за этого никаких не будет.Горожанка находилась в затруднительном материальном положении и поэтому, когда ее уверили, что хорошую коляску за 110 000 рублей ей не купить, а также в том, что есть законная возможность обналичить сертификат, она согласилась на это, чтобы потратить средства на дальнейшую реабилитацию дочери.Покупательница подошла к терминалу на столе в магазине, приложила банковскую карту. Деньги списались. Никакого чека не выдали. Далее ей сразу же перевели 80 000 рублей на банковский счет по мобильному банку. 30 000 рублей продавец оставил себе.Женщина рассказала обо всем своему мужу, который также не подозревал о том, что это все незаконно.«Они не полагали, что таким образом обналичить сертификат нельзя, думали, что в магазине более компетентны в этом вопросе и лучше знают, как можно поступить», - говорится в материалах дела.Подобным образом предприимчивые бизнесмены обходились и с другими «клиентами». На их удочку попалась доверчивая жительница республики - мама ребенка-инвалида. Ее сыну полагался целый ряд технических средств реабилитации — кресло-стул, ходунки, ортопедическая обувь, прогулочная кресло-коляска, опора для стояния, комнатная кресло-коляска и прочее на общую сумму 337 тыс. рублей. Поскольку женщина проживает в районе, дельцы поехали к ней сами и провернули уже отработанную схему. Женщина получила свои 70% средств сертификата, Дориев взял 30%.Однажды Дориев решил обмануть покупателя другим способом: вместо нового ТСР продал ему старое. Горожанин приехал в магазин и с помощью Дориева заказал коляску определенной фирмы стоимостью 255 тыс. рублей. Сертификат у мужчины был на 450 тысяч. Оставшиеся 195 тысяч Дориев обналичил. Через некоторое время Евгений привез покупателю коляску, якобы новую. Однако вскоре она стала буквально разваливаться: отваливалось сиденье, отлетали некоторые запчасти, при передвижении сильно хрустели колеса… Естественно, возвращать деньги за некачественное ТСР Дориев не собирался.Всего в результате деятельности Дориева и его родственников пострадали десять человек. Общий доход Дориева от незаконных схем составил более 2,7 млн рублей.Советский районный суд признал Дориева виновным по статье «мошенничество» и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей.Двоюродного брата Дориева осудили на два года условно. Продавец получила год условно.Сотрудник фонда Ощепкин получил три года условно, также он должен выплатить 100 тыс. рублей в доход государства.Таким образом, все получили по заслугам. Приговор никто из осужденных обжаловать не пытался.