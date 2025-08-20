Происшествия 20.08.2025 в 16:06

Сосед на спас жителя Бурятии от конфискации автомобиля

Суд огласил приговор очередному любителю пьяной езды
Текст: Андрей Константинов
Сосед на спас жителя Бурятии от конфискации автомобиля
Фото: freepik.com
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего жителя села Малый Куналей. Он обвинялся в пьяном вождении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В январе 2025 года он вновь сел за руль автомобиля после употребления алкоголя, после чего был задержан сотрудниками ГАИ.

Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к 300 часам обязательных работ и лишил прав на 2,5 года. Также ему пришлось расстаться со своим УАЗом.

«Несмотря на версию осужденного о том, что перед совершением преступления он продал машину соседу, совокупностью представленных стороной обвинения доказательств судом установлена ее принадлежность виновному. В связи с чем автомобиль УАЗ конфискован в доход государства», - рассказали в прокуратуре. 

Верховный суд Бурятии жалобу осужденного оставил без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.
