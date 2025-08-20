Происшествия 20.08.2025 в 16:51

В Улан-Удэ бесправный водитель настойчиво пытался подкупить полицейского

Теперь на мужчину могут возбудить уголовное дело
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бесправный водитель настойчиво пытался подкупить полицейского
Фото: скриншот видео
О попытке подкупа сотрудника ДПС рассказали сегодня в МВД Бурятии. Она произошла днем 5 августа на улице Бабушкина в Улан-Удэ. Там инспекторы остановили автомобиль «Тойота», за рулем которого находился 42-летний мужчина. Выяснилось, что водитель годом ранее был лишен прав за отказ от освидетельствования и в апреле этого года уже задерживался за «бесправную» езду. За данное нарушение мужчине грозил штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо от 150 до 200 часов обязательных работ. 

«В ходе составления административного протокола водитель стал предлагать инспекторам ДПС прекратить документирование обстоятельств совершенного им правонарушения. Гражданин несколько раз произнес, что готов заплатить 5 тысяч рублей. Полицейские ответили отказом и предупредили, что попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться уголовным делом. При этом стражи порядка разъяснили, что в служебном автомобиле ведется аудио-видеозапись. Нарушитель продолжал наставить и на неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировал. Материал по факту склонения инспекторов ДПС к коррупционным правонарушениям передан в следственные органы для принятия правового решения», - сообщили в МВД Бурятии. 

Госавтоинспекция напоминает, что для пресечения коррупции патрульные автомашины ДПС оборудованы видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне, но и снаружи. Видеозапись послужит доказательством вины в случае противоправных действий как со стороны водителей, так и со стороны сотрудников ГИБДД. 
взятка гибдд

