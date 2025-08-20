Происшествия 20.08.2025 в 17:57

Талые и дождевые воды ежегодно топят подъезды пятиэтажки в Бурятии

Жильцы боятся, что дом может разрушиться из-за постоянной сырости
Текст: Карина Перова
Талые и дождевые воды ежегодно топят подъезды пятиэтажки в Бурятии
Фото: Народный фронт в Бурятии
В Бурятии дожди и талые воды уже не один год топят подъезды пятиэтажки на улице Ключевская, 14 в Гусиноозерске. Вода превращает выход из дома в непроходимый бассейн. Людям приходится надевать на обувь пакеты.

Из-за влаги в подвалах «поселились» грибок и плесень, расплодились насекомые. Жильцы боятся, что дом может разрушиться из-за постоянной сырости.

Горожане рассказали представителям Народного фронта, что не раз обращались в управляющую организацию и в администрацию Гусиноозерска. Однако никакие меры по предотвращению подтоплений не приняты до сих пор.

«Мы направили запрос в администрацию Селенгинского района. Просим проверить ситуацию и обязать ответственных за содержание придомовой территории принять меры, чтобы талая и дождевая вода перестала топить подъезды», - прокомментировали в ОНФ по Бурятии.

