Происшествия 21.08.2025 в 09:01
В селе Бурятии медведь улепётывал по дороге от водителей
Хищника запечатлели в Тресково
Текст: Карина Перова
Вчера поздним вечером в селе Тресково Кабанского района Бурятии водители заметили медведя. Бурый хищник бежал по дороге по улице Горбова в сторону улицы Братьев Шашиных, сообщает группа «Кабанск-инфо.24/7».
На место для осмотра территории тут же выдвинулась оперативная группа – сотрудники отдела МВД и Бурприроднадзора.
Специалисты прочесали село и его окрестности, но косолапого не обнаружили. Опергруппа продолжит осмотр сегодня в течение дня.
Напомним, ранее возле трассы вблизи села Барагхан Курумканского района заметили медведя-«бомжа», активно копавшегося в мусорном баке.
