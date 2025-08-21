Происшествия 21.08.2025 в 09:15
В Бурятии чиновник племенной службы отправился под суд по обвинению во взяточничестве
По версии правоохранителей, Баир Гармаев «заработал» на аграриях более 3,7 млн рублей
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении начальника отдела племенных ресурсов Государственной племенной службы РБ Баира Гармаева. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.
«Следствием установлено, что в 2019-2023 годах обвиняемый требовал от различных сельхозпроизводителей взятки, угрожая не выдавать им племенные свидетельства, необходимые для продажи племенного скота. По разработанной им преступной схеме руководители племенных хозяйств заключали фиктивные договоры с коммерческой организацией, подконтрольной обвиняемому, и под видом оплаты услуг по систематизации и учету скота, регулярно передавали ему незаконное денежное вознаграждение. Взамен фигурант обеспечивал беспрепятственное и своевременное согласование зоотехнических отчетов указанных организаций и выдачу им племенных свидетельств», - рассказали в следственном ведомстве.
Всего по версии правоохранителей таким путем Баир Гармаев получил взятки на общую сумму более 3,7 млн рублей. На данный момент по ходатайству следствия чиновник временно отстранен от занимаемой должности.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, 19 августа Советский районным суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении экс-начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Иволгинского района Баира Банзаракцаева. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 4,1 млн рублей.
