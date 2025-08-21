В Бурятии столкнулись фура и легковой автомобиль

В Иволгинском районе Бурятии накануне вечером, 20 августа, произошло ДТП с несколькими пострадавшими. О происшествии сообщили в группе «Иволга-инфо. 24/7».

На 1 км федеральной трассы «Улан-Удэ – Кяхта» столкнулись фура и легковой автомобиль. В ДТП пострадали четыре женщины, находящиеся в легковушке в качестве пассажиров и водителя.

Все они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу для обследования. Известно, что трое из них получили травмы легкой степени, а одна 33-летняя пассажир - травмы средней степени тяжести.

Как уточнили в ГИБДД республики, 39-летняя водитель автомобиля «Тойота Витц» нарушила правила при выезде на перекресток не уступив дорогу грузовому автомобилю «Вольво» под управлением 41-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.

Фото: ГИБДД