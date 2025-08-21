Больной мужчина потерялся в районе Бурятии

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 66-летнего жителя села Мантуриха Кабанского района Сергея Огородникова. Сельчанин пропал 19 августа.Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.Был одет: синяя спортивная кофта, черная футболка, синие спортивные брюки, черные резиновые тапки.Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи и может страдать потерей памяти.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.