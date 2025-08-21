Происшествия 21.08.2025 в 10:05

В горах Бурятии травмировалась 65-летняя туристка

Женщина сломала ключицу и получила травму головы
Текст: Елена Кокорина
В горах Бурятии травмировалась 65-летняя туристка

На Шумакских источниках в Окинском районе Бурятии пострадала 65-летняя туристка. Сообщение о происшествии поступило спасателям БРПСС накануне, 19 августа.

Согласно полученной информации, женщина получила травмы ключицы и головы при невыясненных обстоятельствах. Ей требуется эвакуация и оказание квалифицированной медицинской помощи.

19 августа для оказания помощи из Кырена Тункинского района выдвинулась группа спасателей в составе двух человек и одной единицы техники. До поселка Аршан спасатели добрались на автомобиле, а до Шумакских источников отправились уже пешком.

- На месте они были в 18 часов 20 августа. Учитывая состояние пострадавшей и погодные условия, эвакуация была запланирована на утро 21 августа. Ориентировочное время, необходимое для преодоления маршрута до пункта эвакуации, — двое суток. Ситуация находится под контролем. Спасатели принимают все необходимые меры для безопасной эвакуации пострадавшей туристки, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели БРПСС напоминают туристам о необходимости соблюдения мер безопасности при посещении труднодоступных природных зон.

- Тщательно планируйте маршрут, учитывайте погодные условия и имейте при себе необходимое снаряжение и средства связи. При планировании походов обязательно необходимо зарегистрировать свою туристическую группу в Главном управлении МЧС России: forms.mchs.gov.ru/registration, - добавили в агентстве.

Фото: ГО ЧС

